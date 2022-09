Finans Ugen der kommer: Dramaet om udlevering af Sanja Shah fortsætter

For tredje gang skal en dommer i Dubai mandag forholde sig til, om betingelserne for at sende Sanjay Shah på et fly med kurs mod Danmark og videre til et dansk fængsel er til stede

Udleveringssagen mod Sanjay Shah behandles mandag for tredje gang. Arkivfoto: Christopher Pike/Bloomberg