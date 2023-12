Finans Trods kritik: Sydbank ejer stadig juletræskæmpe

For fire år siden overtog Sydbank landets største juletræsproducent. Firmaet beskyldes for at dumpe markedet, men afviser

Henrik Abrahamsen kastede håndklædet i ringen for et par måneder siden efter 30 års kamp for overlevelse i juletræsbranchen. Han var en af initiativtagerne til gruppen, som arrangerede en demonstration foran Sydbanks hovedsæde den 18. august 2021. Arkivfoto: Søren Gylling/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix