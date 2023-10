Finans Betalingsmastodonten Klarna går mod strømmen og vokser i Danmark

Efter et par svære år med underskud ser det ud til, at Klarna har vendt udviklingen i Danmark, men Forbrugerrådet er skeptisk over for køb nu – betal senere-modellen

Køber man sine varer på nettet gennem Klarna, vil man ofte blive tilbudt at købe nu og betale senere. En betalingsform, der er udskældt, fordi kunderne ofte køber mere, end de har råd til. Arkivfoto: Julia Nikhinson/AP/Ritzau Scanpix Foto: ASSOCIATED PRESS