Finans Satser på comeback til krypto: Bitcoinfirma køber udstyr for milliarder

Mining-udstyr er kendt for at stige i pris, når efterspørgslen på bitcoin stiger. Det får canadisk selskab til at øjne stor mulighed

Medarbejdere sætter bitcoincomputere op på en fabrik i Firenze i Italien. Arkivfoto: Alessandro Bianchi/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix