Finans Statsgaranti er brugt til ét lån på landet – nu er en ny ordning på vej

For første gang har en boligkøber i et landdistrikt brugt regeringens statsgaranti på lånefinansiering, og snart kan boligejere i de samme postnumre også låne til at udskifte olie- og gasfyr med statsgaranti

Trods valget fortsætter arbejdet med at få en ny statsgaranti på plads til boligejere i udkantsområder, der har brug for at låne for at kunne skifte et gammelt olie- eller gasfyr. Arkivfoto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix