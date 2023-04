Finans Danske banker strammer krav til lånere: Aldrig har kreditcheferne været så nervøse for fremtiden

Nye tal fra Nationalbanken viser, at kreditcheferne i de største danske banker og realkreditten er nervøse for fremtiden, og at efterspørgslen på lån dykker markant

Bankerne mærker afmatningen i boligsalget, mens huskøbere oplever stigende krav til rådighedsbeløbet, viser en undersøgelse fra Nationalbanken. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix