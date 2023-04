Finans Realkreditten skal stå skoleret i bidragsstrid

Realkreditten skal stå skoleret over for erhvervsministeren, efter at branchen afviser at sænke bidragssatserne

Erhvervsminister Morten Bødskov inviterer nu realkreditbranhcen til et møde i ministeriet sammen med Konkurrencestyrelsen, efter at brancheformand, Carsten Tirsbæk Madsen, blankt har afvist styrelsens kritik. Arkivfoto: Niels Ahlmann Olesen/Berlingske/Ritzau Scanpix. Foto: Ritzau Scanpix