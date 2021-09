Etablerede pensionsselskaber står til at miste markedsandele til nye konkurrenter. Ny regulering kan føre til prisstigninger på 100 pct.

Store pensionsselskaber som PFA, Danica og Velliv står over for knaldhård konkurrence, vurderer flere eksperter. Efter de i årevis har beskyttet deres position på markedet for syge- og ulykkesforsi...