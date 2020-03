Nye globale kursfald kan presse kronen yderligere – Nationalbanken vurderes at have brugt 50 mia. kr. på kroneforsvar

Nationalbanken skønnes at have brugt omkring 50 mia. kr. på at forsvare kronekursen sidste uge, inden renten blev sat op. Samtidig vurderer to storbanker, at det i høj grad er danske pensionskasser, der er med til at svække kronen

Da Nationalbanken i torsdags hævede renten fra minus 0,75 pct. til minus 0,6 pct. lagde centralbanken ikke skjul på, at renteforhøjelsen skyldes, at der har været pres på kronen, og at banken inden...