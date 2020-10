Nordea har skåret i antallet af medarbejdere for nå vigtigt mål: “Vi er blevet færre i Nordea i 2018, 2019 og 2020. Vi vil også blive det i de kommende år”

Frank Vang-Jensen har skåret stillinger for at nå en omkostningsprocent på 50 i 2022. På et år er et vigtigt nøgletal allerede faldet med 6 pct.

