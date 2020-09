Nordea sænker grænse for negativ rente: Privatkunder skal betale for at have indlån over 250.000 kr.

Nordea sænker grænsen for, hvornår privatkunder skal betale negative renter på indlån fra 750.000 kr. til 250.000 kr. Og hvis man ikke er kernekunde i banken, sænkes grænsen til 0 kr.

