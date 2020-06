Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Betalingsgiganten Nets har valgt at føre en dom fra Sø- og Handelsretten til tops i det danske retssystem for at holde navne på kunder hemmelige med henvisning til fortroligheds- og konkurrencehensyn

Nets anker nu en afgørelse fra Sø- og Handelsretten til Højesteret. Afgørelsen tilsagde, at Nets ikke kan få undtaget en række oplysninger fra offentliggørelse i en tidligere afgørelsen om Tellers ...