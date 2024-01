Finans Nationalbanken: Kongen tager beslutning om nye mønter

Der har været tradition for, at de danske mønter med den højeste værdi bærer et portræt af landets regent. Men det er den kommende konge, der skal beslutte, om det fortsat skal være sådan

Kronprins Frederik bliver konge 14. januar. Arkivfoto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix