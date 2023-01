Finans På evig kapitaljagt: Udfordrerbank fra Aarhus henter masser af kunder, men taber penge

Udfordrerbanken Lunar har hentet masser af kunder, men taber penge på dem. Dermed er banken nødt til at rejse mere og mere kapital for både at dække tab og finansiere flere udlån

Stifter Ken Villum Klausen, skrev i sidste uge til Børsen, at Lunar regner med at lande en kapitalindsprøjtning på et trecifret millionbeløb inden udgangen af januar. Det bliver dog langt fra sidste gang, at Lunar skal have tilført mere kapital, mener bankekspert Lars Krull. Arkivfoto: Tobias Nicolai