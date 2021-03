I et forsøg på at få gladere kunder har Nordea indgået samarbejder med virksomheder, der tilbyder alt fra varmepumper til testamenter

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Hos Nordea vil man gerne have glade, loyale kunder, og det kræver ifølge Mads Skovlund Pedersen, bankdirektør i Nordea med ansvar for de danske privatkunder, at kunderne gennem banken kan få nogle ...