Finans København er Nordens valutahovedstad

En dugfrisk undersøgelse fra centralbankernes centralbank viser, at København klart er et førende nordisk center for valutahandel

Saxo Bank i Hellerup handlede i september valuta for ca. 147 mia. dollar, eller 6,7 mia. dollar pr. handelsdag. Arkivfoto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix