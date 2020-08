Investering & Tryghed har ansat Lone Kjærgaard fra Arbejdernes Landsbank som ny adm. direktør. En stilling, hun overtager i begyndelsen af 2021.

Den Herning-baserede kapitalforvalter Investering & Tryghed, eller I&T, er gået i gang med at forberede et generationsskifte, da adm. direktør Tommy N. Christensen efter 14 år som chef for I&T har ...