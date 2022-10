Finans Hvidvasktiltalt til russer: Måske en af dine chauffører kan stå som ejer

Irene Ellert, der er tiltalt for hvidvask af 29,5 mia. kr., afviser, at hun har anbefalet russere at registrere andre ejere end de reelle i deres selskaber

Irene Ellert og Arunas Masenas er tiltalt for hvidvask af mere end 29 mia. kr. gennem danske kommanditselskaber med konti i Danske Banks estiske filial. Arkivfoto: Claus Bech/Ritzau Scanpix, Niels Hougaard/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix. Illustration: Aslak Kelkka