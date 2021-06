Hvidvasksekretariatet hos Søik fik 37 pct. flere indberetninger i 2020, men sendte 70 pct. flere underretninger videre til efterforskning

Myndighederne høster nu gevinsten af at have fået flere ressourcer til at jagte hvidvaskere og forbrydere, der f.eks. finansierer terror. Det fremgår af Hvidvasksekretariatets årsrapport for 2020. ...