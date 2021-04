Arbejderbank forhandler med DBU om at forlade sponsorat, mens regeringen fremskynder afstemning om kviklånslov

Der er massivt flertal på Christiansborg for at stemme ændringer af kviklånsloven igennem allerede i næste uge, der vil gøre det muligt for Arbejdernes Landsbank at fortsætte som hovedsponsor for h...