Open banking, der bl.a. giver kunderne bedre overblik over deres økonomi, er hastigt på vej. Nu kommer Bankdata for alvor med på vognen

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Fintech-selskabet Nordic API Gateway har lavet en aftale med Bankdata og dets ni medlemsbanker om at integrere open banking til gavn for mere end 1,7 mio. bankkunder.Aftalen er vigtig for fintech-s...