Finans Fintech-gigant planlægger ny fyringsrunde

Klarna skal nu i gang med en ny fyringsrunde efter i maj at have meddelt, at 700 ansatte måtte forlade betalingsselskabet

Klarna-topchef Sebastian Semiatkowski er ifølge Svenska Dagbladet gået i gang med endnu en sparerunde, som betyder fyringer. Arkivfoto: Supantha Mukherjee/Reuters/Ritzau Scanpix