Finans EU-myndighed er skeptisk over for dansk bankstramning

EU’s fælles banktilsyn, EBA, kritiserer på flere punkter et dansk forslag om at øge kapitalkrav for udlån til ejendomsselskaber

Nationalbankchef Christian Kettel Thomsen er også formand for Det Systemiske Risikoråd, der vil stramme kapitalkrav for udlån til ejendomsselskaber. Arkivfoto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix