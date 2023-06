Finans Eksperter: MitID er som NemID, men vi kom af med papkort og Nets

Danskerne har brugt millioner af timer på at få MitID de sidste to år, men den største fordel er, at nets ikke længere ejer systemet, vurderer to eksperter

Udrulningen af MitID begyndte i 2021, men den nye id-løsning har ikke lukket alle sikkerhedshuller eller åbnet for de kommercielle muligheder, man håbede på. Arkivfoto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix