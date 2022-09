Finans Danskerne går glip af 8 mia. om året, fordi de investerer for lidt: 55 pct. køber kun én aktie

Danskerne spreder deres frie investeringer på få aktier og investeringsforeninger. Det koster milliarder, fordi det enkelte papir enten skal performe godt for at matche markedet eller koster for dyrt, når det falder i kurs

CBS-professorerne Kasper Meisner Nielsen (t.v.) og Steffen Andersen har undersøgt data på en halv million Danske Bank-kunder og vurderer, at danskerne kan tjene 6-8 mia. kr. mere i afkast hvert år, hvis de spreder deres investeringer mere. Foto: Jeppe Bøje Nielsen