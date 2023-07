Finans Danske Banks gældsinddrivelse trækker ud til 2025

Danske Bank mangler forsat at betale kompensation til tusinder af kunder for ulovlig gældsinddrivelse. Men et nyt system til misligholdt gæld har endnu længere udsigter

Carsten Egeriis har siden 2021 været adm. direktør i Danske Bank, der gennem flere år har forsøgt at rydde op på gældsområdet. Det kan tage nok et stykke tid. Arkivfoto: Simon Fals