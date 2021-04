Tal fra Den Europæiske Centralbank viser, at privatkunder i eurozonen i gennemsnit ikke betaler negative renter på indlån, og at erhvervsvirksomheder betaler langt mindre, end de gør i Danmark

