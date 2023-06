Finans Konkurs i industriselskab kan koste Danske Bank millionbeløb

Danske Bank kan være på vej mod at tage et større milliontab på et industriselskab i Birkerød

Danske Bank kan komme i klemme, hvis Det Birkerød-baserede Siccadania kommer i problemer efter en rekonstruktion. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix