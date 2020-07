Danske Bank-kunder kan nu betale med penge fra konti i andre banker, når de bruger deres normale mobilbank

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Tilbage i 2018 var Danske Bank den anden bank i Danmark, der tillod, at kunderne kunne se kontobevægelser på konti i andre banker i bankens mobilbank. Så man kunne danne sig et fuld finansielt over...