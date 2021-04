Danske Bank-formand: Vogelzang mistænkt i hvidvasksag, vi ikke kendte til ved ansættelsen

Danske Banks adm. direktør er fratrådt med øjeblikkelig virkning, efter at han er blevet sigtet for at have overtrådt de hollandske hvidvaskregler i sin tidligere rolle i hollandsk storbank. Banken forventer, at Finanstilsynet kan acceptere efterfølgeren

