Finans Finanskomet tager underskud på 530 mio. kr.

Pleo fortsætter med at vokse kraftigt, men betaler prisen med et underskud på over en halv mia. kr.

Jeppe Rindom, medstifter og topchef i Fintech-unicornen Pleo, leverede et rekordunderskud i 2022, men doblede forretningen på de vigtigste parametre. Arkivfoto: Brage Borup Foto: Brage Borup