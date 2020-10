Codan forsikrer opførelsen af stor skotsk havvindmøllepark. Præmien er i millionklassen men risikoen for giganterstatninger spøger

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Aldrig tidligere har Codan kastet sig ud i så stort et havvindprojekt. Det danske forsikringsselskab forsikrer konstruktionen af den skotske havvindmøllepark Seagreen, der er på vej til at blive by...