Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Bankerne, der har været hårdt ramt af indlånsoverskud, er klar til at bruge af overskudslikviditeten til at hjælpe virksomheder, der bliver ramt af corona-udbruddet. Til gengæld skal give branchen lidt mere snor i forhold til tilsynet med sektoren.

Bankerne står klar til at bruge af overskudslikviditeten til at hjælpe virksomheder, der bliver ramt på omsætning og indtjening under corona-krisen.Det siger direktør i bankernes brancheorganisatio...