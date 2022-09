Finans Amerikansk venturekapitalist spår, at bitcoin værdi vil stige til 250.000 dollar, inden året er omme

Den amerikanske venturekapitalist Tim Draper ser positivt på udviklingen for kryptovalutaen bitcoin, som han stadig mener vil nå en værdi på 250.000 dollar inden 2023. Og det på trods af, at værdien på bitcoin lige nu igen ligger under 20.000 dollar.

Den amerikanske venturekapitalist Tim Draper er stor fortaler for kryptovalutaen bitcoin, som han forventer vil stige voldsomt i værdi i fremtiden. Foto: Brage Borup