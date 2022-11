Executive Forfatteren til “Brænd hamsterhjulet”: “De tektoniske plader under vores arbejdsliv rykker på sig”

Pernille Garde Abildgaard, der er forfatter til bogen “Brænd hamsterhjulet”, hjælper virksomheder med at omlægge medarbejdernes arbejdsuge fra fem til fire dage, men kan slet ikke nå at hjælpe alle dem, der henvender sig. Foto: Brage Borup

Susanne Tholstrup 16. nov. 2022 KL. 19:30

Medarbejdere presser på for at få forkortet deres arbejdsuge til fire dage. Ja tak, siger nogle arbejdsgivere, mens andre endda selv sætter det i søen for at tiltrække og fastholde den arbejdskraft, de akut mangler