Executive Helle Thorning: Alle i bestyrelsen skal tage samfundsansvar. Det gør jeg også selv

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt vurderer, at bestyrelserne fremover vil arbejde betydeligt tættere sammen med direktionerne for at få flere øjne på de store problemstillinger. Og så skal ledelserne sætte sig ind i de krav til virksomhedskulturen, som den unge generation har

Helle Thorning-Schmidt er med sit lange politiske virke en efterspurgt stemme i erhvervslivet og sidder i bestyrelsen for et par store amerikanske virksomheder og i to danske, Vestas Wind System og Carsoe Group. PR-foto: EY