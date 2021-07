Han skal ansætte 1400 mennesker på to år – men han vil beholde autonomien: “Der er ikke en eneste, der har et mødetidspunkt eller som bliver tidsregistreret, men alle har en kpi, de bliver målt på”

Lenus-stifteren Bertram Thorslund står foran en af sine sværeste ledelsesopgaver, for over de næste 24 måneder skal han ansætte 1400 mennesker uden at tabe selskabets værdier på gulvet. Det skal bl.a. ske gennem “evangelister”, der skal cementere dem, så autonomien kan leve på hvert af de globale kontorer

Executive Eksklusivt for kunder