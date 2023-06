Ejendomme 29-årig direktør har gjort lynkarriere: Styrer milliarder for aarhusiansk erhvervsmand

Først var han revisor, så et halvt år som finansdirektør, og nu er han øverste chef for en stor milliardportefølje. Trods få år i branchen sætter Nemanja Stankovic kursen for en koncern med mere end 100 selskaber