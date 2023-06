Ejendomme Tegnestue tjener penge på driften for første gang i fire år

Siden Sanne Wall-Gremstrup satte sig i spidsen for Schmidt Hammer Lassen har tegnestuen skåret medarbejdere fra og fokuseret strategien. Nu leverer planen for første gang et driftsoverskud, men direktøren ser nedtur i år

Sanne Wall-Gremstrup har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet. Hun har været adm. direktør i Schmidt Hammer Lassen Architects siden 2019. Arkivfoto: Nina Pilgaard