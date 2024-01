Ejendomme Kapitalforvalter dropper milliardstore ejendomsplaner

Formuepleje havde for få år tilbage milliardstore planer for kapitalforvalterens ejendomsforretning. Efter et år som direktør erkender Peter Kjærgaard dog, at de storstilede planer ikke er realistiske, og han vil i stedet se tiden an

Peter Kjærgaard blev ansat som ny topchef for Formuepleje 1. januar 2023. Han kom fra en stilling som chef for Nykredits formueforvaltning. Arkivfoto: Katrine Noer