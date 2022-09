Ejendomme Energikrise raser: Ejendomsgigant slukker for lyset og sænker temperaturen

For at mindske udgifterne slukker Heimstaden hver anden lampe i opgange og sænker vandtemperaturen. Flere ejendomsinvestorer efterspørger løsninger for at spare på strømmen, oplever rådgiver

Stigende energipriser har fået Heimstaden til at skifte belysning på fællesarealer ud til led. Bl.a. i boligejendomme Domus Vista på Frederiksberg, som selskabet købte sidste år. Arkivfoto: Martin Lehmann