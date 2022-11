Ejendomme Landets største erhvervsorganisation åbner ny forening

Selvom ejendomsselskaber er bredt repræsenteret, så vælger landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri, nu at oprette en afdeling til branchen. Det sker for at hjælpe virksomhederne til en stor omstilling af byggeriet, fortæller direktør

Per W. Hallgren, adm. direktør i Jeudan, mener, ejendomsbranchen har brug for et nyt talerør, derfor bakker han op om den nye brancheorganisation DI Ejendom. Arkivfoto: Thomas Nielsen