Ejendomme Pensionskasse trodser udfordret ejendomsmarked: Gennemfører største opkøb i halvandet år

Danmarks tredjestørste ejendomsinvestor køber kontorejendom for 600 mio. kr. Selvom markedet er stærkt udfordret, ser Danica Ejendomme gode muligheder for at samle investeringer op billigt

Danica Ejendomme har købt glasbygningen til venstre, som er på syv etager og 14.000 kvm. PR-foto: Niels Nygaard