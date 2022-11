Ejendomme Stor ejendomskoncern vil investere milliarder i Tyskland

Ejendomskoncernen Nrep vil købe ejendomme for milliarder i Tyskland. Investeringer i boliger og logistikcentre skal bane vejen for, at Tyskland bliver koncernens største marked, fortæller direktør

Rune Kock, adm. direktør for ejendomsforretningen i Nrep, har arbejdet for ejendomskoncernen siden 2011. PR-foto.