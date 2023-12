Ejendomme Historisk stor nedrivning starter: Kan løbe op i 3,7 mia. kr.

Et historisk og ekstremt kompliceret nedrivningsarbejde, som ventes at strække sig ind i 2028 til en pris på 3,7 mia. kr., skal sætte punktum for minksagen. Minkavler Ove Svendsen ser frem til at komme videre