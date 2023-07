Ejendomme Kirk Kapital-ejet byggefirma køber konkurrent

Jysk byggefirma med Lego-familien i ryggen er på opkøb for at skabe en stærkere koncern, der i indeværende år skal omsætte for mere end 300 mio. kr., forventer direktør

Benny Møller har siden 2017 været adm. direktør for Mobilhouse. PR-foto.