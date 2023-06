Ejendomme Ikonisk dansk tegnestue femdobler staben i Sydney

Danske Henning Larsen etablerede for et halvt år siden kontor i den australske storby Sydney. Arkitektfirmaet har vundet nyt projekt og begynder rektutteringsoffensiv Down Under

I Australiens hovedstad, Canberra, har den danske tegnestue Henning Larsen vundet konkurrencen om at tegne landets nye nationalteater, som skal kunne rumme 2000 tilskuere. Visualisering: Henning Larsen