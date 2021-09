Østjysk entreprenør lykkedes med at hente arbejdskraft i presset branche: Uddannelse er afgørende

Selvom byggebranchen oplever stor mangel på arbejdskraft, er Casa lykkedes med at hente nok folk ind til at understøtte væksten. Direktør ser fortsat rekruttering som afgørende for at fortsætte udvikling

Ejendomme Eksklusivt for kunder