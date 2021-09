Ejendomsinvestor halverer andelen af tomme boliger – øger lejeindtægter med stort tocifret millionbeløb

En af landets største ejendomsinvestorer har nedbragt andelen af tomme boligejendomme med mere end 50 pct. Det øger lejeindtægter med et “pænt stort tocifret millionbeløb,” fortæller direktør

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

På lidt over syv måneder har Danica Ejendomme reduceret antallet af tomme boliger i porteføljen med over 50 pct. Det sker, efter at Danmarks tredjestørste ejendomsinvestor har sat gang i en ny stra...