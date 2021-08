Ejendomsstafetten: Aldi kæmper mod konkurrenter om fremtidens butikslokaler

I godt et år har Rene Friis Nielsen stået i spidsen for Aldis opgradering af et slidt butiksnet og planen om at gøre discountkædens butikker klar til fremtiden. Men der er kamp om de gode placeringer, fortæller han

Ejendomme Eksklusivt for kunder